Tekstilbiologi - fra fjer til beklædningsgenstand

Kom og hør om en fjers rejse fra at være et restprodukt på et slagteri til at blive dekonstrueret på molekylært niveau og derefter rekonstrueret som en beklædningsgenstand.

Med en livslang interesse for miljø og tekstilt håndværk og en uddannelsesbaggrund som biokemisk forsker og håndarbejdslærer har Birgit Bonefeld en helt unik - men også lidt skæv - tilgang til spændfeltet mellem tekstile materialer, bæredygtighed og bio(tekno)logi.

Foredraget er åbent for alle!