Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ligger i Region Syddanmark og er Danmarks femte største akutsygehus. Sygehusets forskning er samlet under Institut for Regional sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet, i IRS-Center Sydvestjylland, og ledes af centerleder Torben Knudsen, ledende overlæge, Medicinsk afdeling, dr.med., klinisk lektor. Forskningscenteret er funderet og placeret på sygehuset i Esbjerg.

Centerets forskning omhandler al forskning med relevans for de kliniske funktioner - det gælder forskning i relation til behandling, diagnostik, pleje terapi, forløb og organisering mv.

Forskningen sker via forskningsgrupper, professorer, kliniske lektorer og ph.d.-studier, men også som enkeltstående forskningsprojekter, der udføres af ansatte i øvrigt. Forskerne er primært ansat i kombinationsstillinger dvs. som forsker på Syddansk Universitet og klinikker på Sydvestjysk Sygehus.