Kampen om vejret i Nordøstgrønland: Slædepatruljen og de tyske vejrstationer

Det ubeboede Nordøstgrønland lagde landskab til en række militære sammenstød under 2. verdenskrig. Hør den spændende historie om forgængeren for Siriuspatruljen.

Seks gange forsøgte tyske meteorologiske værnemagtsekspeditioner at oprette hemmelige vejrstationer på den langstrakte, mennesketomme kyst. Og to gange lykkedes det faktisk tyskerne at overvintre ubemærket i det afsidesliggende område og sende vejrobservationer hjem.

Tyskerne blev dog modarbejdet af en lille dansk forsvarsstyrke på knap ti mand. En forsvarsstyrke ved navn Slædepatruljen, forgængeren til den i dag så velkendte Siriuspatrulje. Hvad var det for mennesker, der skulle lege krig i Højarktis, og hvordan bar de sig ad?

Et tomandsforskerhold fra Nationalmuseet har i 2008 og 2010 besøgt de lokaliteter, hvor Slædepatruljen dengang stødte sammen med tyskerne samt registreret og dokumenteret de ruiner, der ligger tilbage i det højarktiske landskab efter både de tyske og de danske overvintringsstationer.

Ruinerne har vist sig at være ganske fabelagtigt bevarede fortidsminder fra krigen. Indtil videre har de nemlig fået lov til at ligge næsten uforstyrret hen. Hvad kan disse ruiner fortælle os i dag om krigens dagligdag i Højarktis?