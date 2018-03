BIORESSOURCER - Vejen mod en bæredygtig fremtid

Kom og besøg os onsdag d. 25. april 2018 kl. 17-20 i Taastrup

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaserede samfund. Dette gælder ikke kun for energiforsyningen, men i høj grad også for brugen af bæredygtige materialer, foder og fødevarer.

GÅ PÅ OPDAGELSE I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE VIRKELIGHED

- og lær hvordan du kan realisere dine ideer og drømme.

Fremtidens bæredygtige samfund kalder på et væld af nye løsninger, services og ideer. Mange af dem er allerede virkelighed, andre er undervejs og de fleste kender vi slet ikke endnu. Er du nysgerrig på at se hvordan man allerede i dag kan genanvende vores fælles ressourcer på måder du aldrig havde drømt om? Og vil du blive klogere på hvordan du selv kan bidrage til en bedre verden med nye ideer?. Så kom på besøg hos Teknologisk Institut, når vi slår dørene op på Forskningens Døgn 25. april. Du kan blandt andet blive klogere på:

* Hvordan man laver byggematerialer ud af tomater og halmballer

* Hvordan man får nye produkter ud af græs, citronskaller og tang

* Hvordan kloakken kan blive en væsentlig ressource

* Hvordan biogas er mere en blot var luft

* Hvor enkelt dine engangsbatterier kan gendannes til de materialer de blev lavet af

* At du bliver hvad du spiser og det gør insekter også

* Hvor hurtigt du kan blive meget bedre til at få og udføre dine egne ideer.