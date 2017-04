Heroes, Identities and Histories (Helte, Identiteter og Historier)

Oplæg med filosof og forsker i moral, etik, kultur og superhelte, Carsten Fogh Nielsen, AU/DPU

Mennesket er et fortællende dyr og væsen.

Vi fortæller historier til hinanden for at give mening til den verden i oplever og sanser, men også for at kunne reflektere over hvem vi er som individer og i fælleskaber.

Den mest vedvarende og populære type af fortælling vi deler med hinanden, er historier om helte; ekstraordinære mennesker som handler til gode for andre end dem selv. Men hvorfor er helte historier så ufatteligt populære? Og hvad fortæller disse historier om os selv?

Carsten Fogh Nielsen diskutere disse spørgsmål ved at trække på en række eksempler fra den mest populære form for underholdning i det 20. og det 21. århundrede: Superhelte tegneserier og film.

Foredraget vil foregå på engelsk.