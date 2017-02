Trygfondens Center for Aktiv Sundhed

Der er sket et paradigmeskift indenfor behandlingen af patienter med kroniske sygdomme. I mange år har det været kendt, at regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge flere alvorlige kroniske sygdomme. Det nye er, at fysisk træning også har en plads i behandlingen af en lang række kroniske sygdomme, fx type2diabetes/metabolisk syndrom, hjertekarsygdomme, visse cancerformer, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og leversygdomme. I nogle tilfælde har træning som behandling vist sig helt at kunne erstatte medicin og i andre tilfælde kan træningen fungere som supplement til tradtionel medicinsk behandling.

Center for Aktiv Sundhed har som overordnet mål at udvikle optimale fysiske træningsprogrammer tilrettet den enkelte diagnosegruppe og den enkelte patient

En helt unik funktion ved centeret er at der prioriteres populær forskningsformidling direkte fra forskerne til slutmodtagerne. Centerets formidling adskiller sig fra andre generelle sundhedsmedier ved klart at signalere, at udgangspunktet er forskningsbaseret faglighed.