Hvem er de unge, der ikke trives i skolen, og hvordan inkluderes de?

De fleste er enige om, at uddannelse er vejen til et mere retfærdigt og demokratisk samfund. Men vi ved, at den sociale baggrund har en stor betydning i forhold til resultater, formåen og sandsynligheden for at gennemføre sin uddannelse.

Men hvem er de unge, som har det svært i skolen? Og hvordan kan man skabe nogle rammer omkring undervisningen og nogle strukturer og kulturer i klasseværelset, der kan modvirke den sortering, som børn og unge fra uddannelsesfremmede baggrunde kan opleve?

Det kan du få et indblik i ved tiltrædelsesforelæsningen ved docent, ph.d. Ulla Højmark Jensen.

Forelæsningen vil tage afsæt i et aktørperspektiv og se på, hvad der karakteriserer de unge, der ikke trives i skolen. Den vil derefter bevæge sig over i et strukturperspektiv med fokus på, hvordan undervisningsdifferentiering i form af diskussions- og dialogbaseret undervisning kan bidrage til at skabe inkluderende læringsmiljøer med mulighed for, at alle elever kan indgå i positive læreprocesser og positionere sig som dygtige elever.

Ulla Højmark Jensen holder sin forelæsning på: