Hold dig selv sund!

Den 26. april 2017 fejrer UCSJ Forskningens Døgn ved at sætte fokus på sundhed og trivsel i lokalsamfundet.

Det skal ikke altid være kedeligt at holde sig sund, og det bliver der sat fokus på, når UCSJ åbner dørene og byder studerende, vidensmedarbejdere og samarbejdspartnere fra uddannelsesverdenen velkommen til en dag fyldt med sjove aktiviteter og oplæg fra mennesker, der forsker i det til hverdag.

Der vil være et oplæg fra lektor og ph.d. Tania Aase Dræbel, der hedder 'Begge hjul på jorden', samt et oplæg fra adjunkt og ph.d.-studerende Therese Olsen, der hedder 'Familiemønstre for fysisk aktivitet!'.

Derudover vil du kunne blive klogere på, hvordan man holder sig sund på en spændende og underholdende måde.

Det hele kommer til at ske på UCSJ's campus på Bispegade 5 kl. 13:00.