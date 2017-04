Teknologi & specialpædagogik

Vi benytter alle digitale teknologier i vores hverdag og har glæde af deres hjælp, men særligt for folk med kommunikationsvanskeligheder eller fysiske og psykiske handicaps kan teknologier gøre en stor forskel i forhold til livskvalitet og udvikling.

Ved Forskningens Døgn i Vestsjællandscenteret præsenterer forskere og undervisere fra UCSJ Center for Pædagogik nogle af de teknologier, der kan hjælpe børn, unge og voksne med særlige behov, og de fortæller om, hvordan disse teknologier kan være en del af de professionelles arbejde for at understøtte den enkelte og fællesskaberne bedst muligt.

På standen vil det være muligt at eksperimentere med og se forskellige teknologier og få en snak om de pædagogiske og teknologiske muligheder.