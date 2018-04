Data på godt og ondt: Dataetik.

Mængden af data i verden stiger eksplosivt i disse år. Det åbner for nye muligheder for at bruge og udnytte data til en lang række kommercielle og samfundsgavnlige formål, men det rejser også en række spørgsmål i forhold til fx retten til privatliv, og hvad den meget voldsomme registrering betyder for vores måde at leve på, både som mennesker og samfund.

I dette foredrag vil Povl Heiberg Gad fortælle om hans forskning i medlemsdata og fastholdelse af medlemmer i fagforeningen HK. I sin forskning eksperimenterer Povl med nye dataanalyseværktøjer, der kan afdække til- og afgang for at identificere mønstre i hvem der forlader fagforeningen og forudse hvornår, de gør det. Metoderne kan som udgangspunkt anvendes i de fleste former for kunderelationer samt i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Dataanalysen kombinerer Povl med kvalitative studier som interview og observationer, der skal afdække årsagerne til frafald og angive hvilke tiltag, fagforeningen bør gennemføre for at styrke fastholdelsen.

I arbejdet med personlige data er etiske overvejelser helt centrale, da grænsen for hvad man som organisation kan tillade sig at bruge persondata til, er umulig at definere entydigt. Lovgivningen udstikker visse rammer, men er langt fra dækkende. Mange forhold beror på en konkret vurdering, og teknologien udvikler sig langt hurtigere end juraen. I den forbindelse er databevidsthed, sund fornuft og kritisk refleksion nødvendige værktøj til at nå frem til en etisk holdbar brug af data. Og det er svært. Men også noget, man kan øve sig på.

I foredraget vil Povl med udgangspunkt i en række eksempler illustrere dataetiske overvejelser og øge din bevidsthed om emnet – men du vil også få konkrete værktøj til at arbejde med etik i dit eget arbejde. Eksemplerne kommer dels fra Povls egen forskning, dels fra nutidige og historiske cases, og dels fra fin- og popkulturen, der i mange sammenhænge kan fungere som et spejl på vores værdier og verdensopfattelse.

Foredragsholder:

Povl Heiberg Gad erhvervs-ph.d.-studerende.