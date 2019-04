Praksisnær og anvendelsesorienteret forskning

Hvordan varetager man praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter? Hvordan medvirker VIA University College aktivt til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor? Hvad forsker man i på VIA University College lige nu?

Det får du svar på, når VIA University College inviterer indenfor på Campus Viborg. Du kan høre om alt fra folkeskolereformen til fortællinger om at være sygeplejerske tæt på liv og død. Programmet byder også på børneaktiviteter, og det er muligt at besøge stande, hvor du bl.a. kan prøve virtual reality.

Velkommen!

PROGRAM

Kl. 9.20: Viden der virker. Anne Mette Buus, Pædagoguddannelsen Viborg

Kl. 9.40: Oplevelser med inklusion og eksklusion på voksenhandicapområdet. Anthon Sand Jørgensen, Pædagoguddannelsen Viborg

Kl. 10.00: Meningen med samskabelse? Astrid Kidde Larsen, Pædagoguddannelsen Viborg

Kl. 10.20: Glæde for den næste generation – fra slaveri til ubegrænset ferie. Mette Petersen, Dania Erhvervsakademi, Viborg

Kl. 10.40: Folkeskolens møde med folkeskolereformen – et stormfuldt møde. Steen Juul Hansen, VIA Administrationsbachelor og VIA Center for Ledelse og Organisationsudvikling

Kl. 11.45: Når hjertet gør ondt – gør det ondt på mere end én. Vibeke Lorentzen og Lene Søndergaard Andersen, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Center for Forskning i Klinisk Sygepleje

Kl. 12.15: Frokostdebat: Hvordan påvirker et skifte fra flersengsstuer til ensengsstuer oplevelsen af indlæggelse på Regionshospitalet Viborg? Susanne Friis Søndergaard og Raymond Kolbæk, Center for forskning i Klinisk Sygepleje, Hospitalsenhed Midt/Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg

Kl. 13.30: Mad og måltidsudfordringer hos patienter med kol – who cares? Anna Rottensten Wieghorst, Johanne Andersen Elbek, Camilla Mousing, Dorthe Sørensen, Sygeplejerskeuddannelsen i Randers og VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering

Kl. 13.50: Mad og måltidsudfordringer i familier med unge med kræft. Marie Ernst Christensen, Ernæring- og sundhedsuddannelsen i Aarhus, VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering og Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Kl. 14.10: Hjælp os med at hjælpe jer – fremmende og hæmmende faktorer for fysisk aktivitet hos børn med en kronisk eller langvarig sygdom. Gitte Platz, Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

Kl. 14.30: Psykosociale faktorer hos overvægtige børn og unge i et vægttabstilbud. Anette Schnieber, Ernæring- og sundhedsuddannelsen i Aarhus og VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering

Kl. 14.50: Hverdagen med Parkinson. Anita Haahr, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering

Kl. 15.55: Pleje og omsorg for patienter med Alzheimers demens. Anders Møller Jensen, VIA Aldring og Demens

Kl. 16.15: Kan personer med demens genvinde deres mentale evner? Ja – kom og hør hvordan! Rikke Gregersen, VIA Aldring og Demens

Kl. 16.35: I dødens rum er der ikke et facit – fortællinger om det at blive til som sygeplejerske tæt på liv og død. Vibeke Røn Noer, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus & VIA Aldring og Demens

Kl. 16.55: Brug af komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien. Anita Lunde, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens og VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi

Kl. 17.15: Potentiale for bedre udnyttelse af hjemmesygeplejerskeressourcer! Grete Moth, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi

STANDE

Småt og godt – kogebog med opskrifter til patienter og borgere med nedsat appetit

Lær at skabe overblik, prioritere og uddelegere sygepleje gennem virtual reality

BØRNEAKTIVITETER

Mindfulness for børn og unge

Lyden og lydværker oplevet gennem virtual reality

Læs mere om programmet på via.dk