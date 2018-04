Messe - Viden i hverdagen

Hovedbiblioteket i Viborg hylder sammen med en række institutioner videnskab og nysgerrighed. Hovedbiblioteket er fyldt med spændende arrangementer for hele familien.

Så kom med til en dag fuld af foredrag, workshops og leg - som alt sammen er gratis.



Program



10.00: Animation er også videnskab

The Animation Workshop gør det muligt at prøve kræfter med stop-motion-animation, gennem hands-on workshops og oplæg om animation som lærings- og formidlingsværktøj.



10.30: Hovsa - hvor kom universet fra?

Astronom og fysiker Ole J. Knudsen fortæller om universets tilblivelse ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt – med udblik til Bibelens skabelsesfortælling og nogle af de fundamentale grundspørgsmål.



11.00: Big Bang Theory

Bernhard Lind Schistad, fra Viborg Tekniske Gymnasium fortæller om universets tilblivelse, og hvilken rolle mørkt stof og mørk energi har spillet i universets udvikling.



11.30: Designermus - designermenneske

Ernst-Martin Füchtbauer fra Aarhus Universitet fortæller om genetisk modificerede og klonede pattedyr – og hvordan nye og relativ nemme metoder gør det muligt seriøst at overveje genmodifikation i mennesker. Kan og skal vi tage vores egen evolution i hånden?



12.00: Animation er også videnskab

v/ The Animation Workshop



12.30: 5 grunde til du ikke kender Niels Skovgaard

Kathrine Svanum fra Skovgaard Museet fortæller ny viden om Niels Skovgaard, som gerne studerede damer, designede pengesedler og var utroligt optaget af sit billedhuggeri.



12.30: Fremtidig omhu

Dennis Rivin sætter fokus på den utrolige tid, hvor den teknologiske udvikling gør alle i stand til at forbedre verden - og der sker fantastiske fremskridt hver eneste dag. Men hvad består den teknologiske udvikling af?



13.00: Arkæologi & naturvidenskabelige undersøgelser

Lars Agersnap Larsen fra Viborg Museum fortæller, hvordan naturvidenskabelige undersøgelser af arkæologisk materiale er en naturlig del af arkæologien.



Se mere: https://www.viborgbib.dk/arrangementer/viden-i-hverdagen/forskningens-doegn