Udsat, uset og uhørt

- udsatte borgeres fortællinger om stigmatisering og ekskludering

I Danmark forskes der meget lidt i handicapområdet, og særligt mangler der viden om, hvordan voksne med udviklingshæmning oplever barrierer i forhold til inklusion i samfundslivet.

Dette foredrag tager udgangspunkt i et ph.d.-projekt, som blandt andet undersøger, hvordan voksne med udviklingshæmning oplever og forstår in- og eksklusionsprocesser. Her vil blive inddraget forskellige eksempler fra projektets kvalitative interviewundersøgelse fra 2017, hvor et fremtrædende tema har været beretninger om eksklusion og stigmatisering.

Foredragsholder:

Lektor Anthon Sand Jørgensen fra Via University College.

Foredraget er gratis og åbent for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.