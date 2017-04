DISRUPTION – nye strategier for fremtiden

Onsdag formiddag inviterer VIBORGegnens Erhvervsråd og AKON til tre spændende indlæg:

"Strategien på spil"

Ph.d. og adjunkt ved Aalborg Universitet Sune Gudiksen

I dette workshop-baserede oplæg vil Sune Gudiksen introducere og føre os igennem forskellige design- og innovationspil, som har til formål at igangsætte udvikling af services, forretningsmodeller og organisationskulturer.

"AVUCA, en verden i højere tempo"

Cand. merc. Pernille Riis Vestergaard & adm. direktør Ingrid Brunebjerg, AKON

I en stadig mere kompleks verden skal virksomheder og ikke mindst deres ledere forholde sig til udviklingen på en ny måde. Pernille og Ingrid giver indblik i AVUCA og fremtidens udfordringer.

"Corporate Foresight"

v/René Rohrbeck Professor ved Aarhus Business School

Hvordan kan virksomhederne positionere sig bedre fremtidens markeder? Det er omdrejningspunktet i dette foredrag. I løbet af de sidste 10 år har professor René Rohrbeck forsket i, hvorledes virksomheder planlægger organisatorisk fornyelse, og han vil dele eksempler og diskutere fremtidens udfordringer med deltagerne.

(Foredraget foregår på engelsk / the lecture is in English):

Corporate Foresight

How can companies create superior positions in markets of the future? This is the focal question of this lecture. In our research network, we are dedicated to exploring the practices that can be used to anticipate, plan for as well as shape the future.

Over the last 10 years, Professor René Rohrbeck from Aarhus BSS has been investigating the practices that companies use to drive organizational renewal. Having benchmarked more than 500 companies with his maturity model, he will share inspiring case studies, dissect best-practices and discuss the challenges that organizations face when building systematic future preparedness. His research has also uncovered three paradox that winning companies have learned to manage actively:

Scanning broadly for change drives while also analyzing deeply the drivers and their interdependencies

Being agile, yet persistent in building new profitable growth

Reducing uncertainty through foresight, while continuously embracing uncertainty to avoid commoditization

Arrangementet er samtidig KICK OFF på et af VIBORGegnens Erhvervsråds fokusområder i 2017 "DISRUPTION". Er det blot gammel vin på nye flasker, eller giver det faktisk mening at kigge på dispution med alvorlige øjne?

OBS: Da der maks. kan være 60 deltagere, er tilmelding nødvendig.