Forskningens Døgn LIVE TV

Følg med i Forskningens Døgn, selvom du sidder derhjemme eller i bussen. Videnskab.dk og ITU livestreamer foredrag og debatarrangementer med forskere. Her kan du høre forskernes oplæg og selv stille spørgsmål undervejs.

Alle livestreams og nærmere info finder du her:

www.videnskab.dk/fd2017live

Disse events bliver livestreamet:

Tirsdag d. 25. april kl. 12.30-14.30:

"Mennesket på Mars"

Kjartan Kinch (forsker i Mars) ind til at fortælle om udfordringer ved bemandede missioner og Jens Frydenvang (forsker i plante- og jordvidenskab) ind for at fortælle om overfladebetingelser på Mars.

Tirsdag d. 25. april kl. 17.00-19.00:

"Kan teknologien redde os fra falske nyheder?"

Aske Kammer: De mange facetter af 'fake news'

Natalie Schluter: Can Algorithms Defeat Fake News?

Filippo Menczer: A Platform for Tracking Online Misinformation

Onsdag d. 26. april kl. 8.00-9.30:

"Skal vi bruge gene drives til fjernelse af uønskede arter?"

Andrew Hammond: how to modify mosquitoes using genedrive and CRISPR

Mickey Gjerris og Thomas Ploug: Bør vi bruge gene drives?

Torsdag d. 27. april kl. 20.00-21.00:

"Kom indenfor i biologiens Fort Knox"

Kig med, når offentligheden for første gang nogensinde får adgang til det topsikrede Danmarks Nationale Biobank.

Fredag d. 28. april kl. 15.00-15.30:

"Prisoverrækkelse: Årets Danske Forskningsresultat"

Hvem modtager Videnskab.dk's pris for årets bedste forskning?

Søndag d. 30. april kl. 15.00-16.30

"Skidt eller kanel - hvordan skelner vi mellem fup og fakta"

Forsker Birger Brodin og videnskabsjournalist Peter Hyldgård giver konkrete råd til at navigere i den videnskabelige nyhedsstrøm.