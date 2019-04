Åbent hus og foredrag i Videnskabernes Selskab

Kan man gå sig rask? Hvordan sorterer man hurtigst et spil kort? Og hvordan arbejdes der videnskabeligt med Bibelen?

Videnskabernes Selskab og Det Unge Akademi har for 6. år i træk fornøjelsen at byde indenfor i vores smukke palæ på H.C. Andersens Boulevard 35. I form af seks korte oplæg kan du høre om alt fra de sundhedsudfordringer mennesket møder i det 21 århundrede over algoritmernes verden til Bibelen som forskningsprojekt, når seks forskere står klar til at dele deres viden.

Selskabets redaktør Marita Akhøj Nielsen indleder arrangementet i Videnskabernes Selskab med en rundvisning på 1. sal. Herefter inviteres til tre dobbelt-foredrag, hvor et medlem fra Videnskabernes Selskab og et medlem fra Det Unge Akademi går sammen for at belyse deres fag og/eller forskningsfelt.

PROGRAM

15.00-15.55: Rundvisning ved Marita Akhøj Nielsen

16.00-16.45: Menneskets sundhed i det 21. århundrede: Kan du træne dig fra dine junk food cravings? Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet, og Christoffer Clemmensen, Københavns Universitet

16.45-17.30: Algoritmer – det mulige og umulige. Lars Arge og Kasper Green Larsen, Aarhus Universitet

17.30-18.15: Bibelen som forskningsobjekt: En introduktion til det videnskabelige studium af Det Gamle og Det Nye Testamente

Troels Engberg-Pedersen og Anne Katrine de Hemmer Gudme, Københavns Universitet

18.15-18.30: Selskabet byder på en forfriskning

18.30: Tak for i dag

Tilmelding

Læs mere om foredragene og tilmeld dig på royalacademy.dk