Julen som religionssociologisk og antropologisk forskningsobjekt

Kom med når Andreas Bandak og Margit Warburg holder foredrag om deres forskning i religionssociologi.



Andreas Bandak arbejder med religion og minoritetsforhold i Syrien og Libanon. I mange år har en stærk opmærksomhed været rettet mod muslimer i den arabiske verden, mens kristne arabere og andre minoriteters vilkår har været mindre belyst.

Igennem sin forskning har Bandak undersøgt, hvilke former for sameksistens religiøse fejringer giver anledning til. Julen er her en interessant ramme for kristne og muslimer, da den iscenesætter både fælleshed og forskellighed.



Margit Warburg arbejder med religion og migration og har interesseret sig for religion blandt danskere i udlandet. Vi har efterhånden megen viden om danskernes religiøse tro og adfærd i Danmark, men de cirka 200.000 danske statsborgere, der bor i udlandet, kender vi langt mindre til.

Hun har i den sammenhæng studeret julebasarernes betydning for de danske udlandskirker både økonomisk og socialt. Og der er en tæt sammenhæng mellem forretning og fællesskab.