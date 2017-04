Universets vakuum: Hvorfor bekymrer fysikere sig så meget om noget, der er tomt?

Vi mennesker har til alle tider søgt at forstå verden omkring os, og et centralt spørgsmål har altid været, hvilke bestanddele naturen indeholder.

Kom til foredrag med Nikolaj Zinner og Holger Bech Nielsen og hør om Universets vakuum, og hvorfor fysikere bekymrer sig så meget om noget, der er tomt.

Ved hjælp af teoretiske koncepter, der først virkede afsindige og gennem den enorme eksperimentelle opfindsomhed og udvikling, har vi nu en rigtig god forståelse for de elementarpartikler og deres vekselvirkninger, som Universet består af.

Man kalder dette billede for Standardmodellen for partikelfysik. Med sådan et navn kan man måske foranlediges til at tro, at alt nu er velforstået i partiklernes verden, men dette er ikke tilfældet. Et af de store spørgsmål er, hvordan det kan være, at det tomme rum (vakuum) ser ud til at indeholde en ekstremt lille energitæthed, som imidlertid ikke er nul.

I foredraget vil vi introducere Standardmodellen og nogle af dens koncepter, samt tale om nye teoretiske idéer til at forklare, hvorfor vakuum opfører sig, som det gør.