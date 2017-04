Det er ikke noget nyt, at mennesket reflekterer over maden og kogekunsten. Nysgerrigheden kender ingen grænser, og spørgsmål om råvarer, hvad der sker under madlavningen, hvorfor maden smager, som den gør, og hvilke næringsstoffer der er i, har vi nok alle stillet. Kom til foredrag med Ole G. Mouritsen og hør om videnskaben bag smagen.

Gastronomien blev tidligt knyttet til kemien, og i nyere tid har fagområder som fødevareteknologi, levnedsmiddelvidenskab, sensorik, psykologi, neurovidenskab, human ernæring og senest fysik (gastrofysik) meldt sig på banen.

Men hvad er egentlig smag, i hvilken udstrækning er smag bestemt af den fysiologiske sansning af maden, og hvilken rolle spiller erindring, tradition, kultur og sociale sammenhænge?

I forbindelse med foredraget vil videnskabelig assistent, cand.scient. Mathias Skovmand-Larsen (Smag for Livet og Nordisk Food Lab) præsentere smagsprøver, som illustrerer foredragets pointer.