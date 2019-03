Bliv udfordret på videnskab!

Er du gymnasieelev og nysgerrig på naturvidenskab? Så grib chancen for at møde nogle af Danmarks fremmeste forskere, som står klar til at udfordre dig og dine venner i fem forskellige videnskabelige discipliner.

Meld dig til, hvis du er nysgerrig på naturvidenskab og har lyst til at blive udfordret på videnskabelig vis af en håndfuld af landets dygtigste forskere. Du er også meget velkommen til at tage et par gode venner under armen – men vær opmærksom på, at pladserne ryger hurtigt.

Program

16.30-16.40: Velkomst og introduktion

16.40-17.20: Foredrag ved astrofysiker Peter Laursen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

17.20-17.50: Pause med forfriskninger

17.50-18.50: Fem workshops tilrettelagt af forskere fra Det Unge Akademi. De vil hver især udfordre deltagerne med en aktivitet, som tager udgangspunkt i eget fagfelt: Fysiker Kristine Niss, matematiker Niels Martin Møller, kemiker Thomas Just Sørensen, biolog Knud Jønsson og datalog Kasper Green Larsen

18.50-19.00: Opsamling og afslutning

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig på dette link