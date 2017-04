Videnskabsteatret er etableret med henblik på at skabe transparens mellem forskningsinstitutioner og det omgivende samfund. Videnskabsteatret skaber et kunstnerisk udtryk, der åbner for indsigt i komplekse begreber.

Over de sidste 12 år har Videnskabsteatret produceret 16 videnskabsteaterforestillinger. Forestillinger der oftest er blevet spillet for et lukket publikum på arbejdspladser, i organisationer, i uddannelsesinstitutioner og på gymnasier.