Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer, og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies på forsk.dk

Der sættes cookies på hjemmesiden til to formål:

statistik (webanalyse)

funktionalitet (visning af video fra YouTube)

Cookies til statistik

Webredaktionen bruger statistik fra Google Analytics til at indsamle data om trafikken på forsk.dk, så vi kan forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Google gemmer oplysninger om trafikken på hjemmesiden på deres egne servere.

Første gang du lander på hjemmesiden, ser du et banner i bunden med information om cookies. Hvis du klikker på linket "Nej tak til statistikcookies", sætter vi ingen cookies til Google Analytics-statistik. Derimod sætter vi en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at vi indsamler statistik. Ønsker du slet ikke, at der sættes cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Hvis du klikker dig videre til endnu en side, uden at vælge "Nej tak ...", opfatter vi det som en accept af cookies. Der sættes cookies til statistik og funktionalitet og banneret forsvinder. Næste gang du besøger hjemmesiden med samme browser, vil du ikke blive mødt af banneret igen.

Vil du sige nej tak til cookies til statistik?

Ønsker du ikke, at vi samler statistik om din brug af hjemmesiden, kan du klikke her:

Vi bruger en cookie for at huske dit nej til statistik.

Ønsker du at tillade cookies til statistik?

Fortryder du, at du har sagt nej tak til statistikcookies på forsk.dk, kan du klikke her;

Cookies til visning af video (fra YouTube)

Der sættes tredjeparts-cookies fra YouTube, når du afspiller en video indlejret fra YouTube. YouTube bruger bl.a. cookies til at huske præferencer.

Sådan afviser eller sletter du cookies



Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender.

Cookiebekendtgørelsen

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når hjemmesider ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.