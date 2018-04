Få udstillingen i dit center

Aldrig før har man i Danmark udstillet så mange originale genstande udenfor museer, og shoppingcentre har nu chancen for at bestille denne enestående udstilling.

Forskning på Farten ønsker at bidrage til oplevelsesøkonomien i de danske lokalområder og de besøgende kan i udstillingen studere mangfoldigheden i den unikke verden, vi lever i.

Pris og periode

40.000 kr. eks. moms for 2 til 4 uger.

Prisen dækker transport, opsætning og nedtagning samt forsikring af udstillingen.

Hvad indeholder udstillingen?

Forskning på Farten består af 6 udstillingsmontre samt et interaktivt hjertespringvand. Hver montre fortæller en historie fra den naturhistoriske forskningsverden, og indeholder ægte genstande såsom kranier og forskellige dyrearter i sprit inden for følgende områder:

Hjerter (giraf, marsvin, ørkenlos, tamsvin, spidsmus, løve samt kranspulsåre fra en elefant)

Kranier (isbjørne, abe, bæver, marsvin, tun, krokodille og piratfisk)Planter (planter i sprit som f.eks. aloe vera og andre sukkulenter)

Blæksprutter, krybdyr og amfibier (blæksprutter, gecko, firben, frøer, krokodillehoved og vandsalamander)

Fisk og vanddyr (pighaj, ål, havtaske, rokke, nålefisk, ørred, tangsnarre, søstjerne, musling, krabbe, krebs, gople, marsvin, suppeskildpadde, søpindsvin og sumpskildpadde)

Mineraler (ametyst, pyrit, forstenet træ, calcitstjerne)



Hjertespringvandet er en interaktiv installation, som kan måle din hjerterytme via en EKG-måler. Når den har opfanget din rytme, så følger springvandet din hjerterytme. Og du kan sammenligne med hjertespringvand fra en elefant, giraf og hval.

Hvad får publikum?

Med Forskning på Farten skal folk ikke længere rejse langt til museer for at opleve originale naturhistoriske forskningsgenstande. Besøgende vil automatisk reflektere over menneskets anatomi, dyr og planter, samt vores eget liv og den verden der omgiver os. Ved hver udstillingsmontre vil publikum blive præsenteret for fun-facts og forskningsmæssige spørgsmål, som f.eks.:

at et menneskehjerte slår ca. 100.000 gange i løbet af en dag

at gamle isbjørnekranier kan afsløre forurening på Arktis

at det var en dansker, som beviste at kæmpeblæksprutter fandtes

at man i Grønland har fundet tegn på det første liv på jorden

