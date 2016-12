Gymnasieprogram

Programmet bestå af undervisningsmateriale som udarbejdes af Det Etiske Råd. Undervisningsmaterialet giver gymnasieeleverne indblik i et aktuelt og samfundsrelevant emne. Derudover afholdes der et debatarrangement hvor medlemmer af Det Etiske Råd, forskere fra forskellige fagområder belyser og udfordrer hinandens standpunkter omkring disse teknologier og de etiske problemstillinger de kan medføre. Hele debatarrangementet Livestreames til deltagende gymnasieklasser, som også vil have mulighed for at stille spørgsmål til panelet.

Undervisningsmaterialet kan indgå i fagene biologi, filosofi, religion og samfundsfag, og kan evt. suppleres af mere uddybende litteratur. Undervisningsmaterialet kan også anvendes i forbindelse med tværfaglige forløb i almen studieforberedelse (AT), hvor disse fag kan indgå. Eller et af fagene kan kombineres med engelsk eller dansk med inddragelse af skønlitterære tekster relateret de scenarier, som introduktion af nye teknologier kan medføre. Undervisningsmaterialet er som udgangspunkt bygget op omkring de faglige mål for biologi, filosofi, samfundsfag, geografi og religion.

Gymnasieprogrammet er et samarbejde mellem sekretariatet for Forskningens Døgn og Det Etiske Råd.

Tema for gymnasieprogrammet 2017

Udryddelse af skadedyr og -arter med genteknologi

Mange ville sikkert finde tanken om at slippe for skadedyr som sygdomsspredende myg eller rotter – eller invasive planter – tiltrækkende. Der forskes i at gøre dette muligt ved at udsætte dyr eller planter i naturen, efter at have genmodificeret dem til at få afkom, der ikke kan reproducere sig. Det har man gjort med den nye genediteringsteknik, CRISPR, kombineret med såkaldte gene drives. Måske kan man på den måde slippe af med nogle sejlivede plageånder, men samtidig risikerer man at skabe en række andre problemer. Der er risiko for uforudsete konsekvenser for arter og økosystemer, og måske kan teknologien misbruges af terrorister eller diktatorer.

Materialet er endnu ikke offentliggjort, men du kan på Etisk Råds hjemmeside, læse om mere om CRISPR og se undervisningsmateriale fra de tidligere år.

Etisk Råds hjemmeside