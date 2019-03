”Ordnung muss sein!” eller ”Det skal nok gå!”

Vores opfattelse af andre nationer er på mange måder præget af forudfattede, stereotypiserende holdninger – om ikke at sige direkte fordomme. Foredraget handler om de opfattelser, danskere og tyskere har af hinanden, altså hvilke stereotyper, der aktuelt findes om danskere og tyskere, og især hvordan disse kommer til udtryk i sproget og hvordan de kan påvirke vores måde at kommunikere med hinanden. Der tages udgangspunkt i arbejdet i to EU-projekter: SMiK-projektet, som handlede om stereotyper ( www.stereotypenprojekt.eu ), og kultKIT-projektet ( www.kultkit.eu ), hvor danske og tyske aktører bringes sammen i såkaldte mikroprojekter.

Jeg fortæller om baggrunden for projekterne, hvilke forskellige metoder, der er brugt af, samt hvilke resultater viser sig at være relevante for at opnå resultater og undgå problemer i den dansk-tyske kommunikation.