ABC ADHD. Fortællinger om skolegang og ADHD

Hvordan tager skolelivet sig ud for elever, der er diagnosticerede med ADHD? Hvad betyder det at have en diagnose, som mange opfatter som uforenelig med skolens idealer om at sidde stille, være stille og lære? Og hvilke muligheder har man for at blive elev og klassekammerat, når man samtidig har ADHD-diagnosen med sig? I oplægget giver jeg et indblik i elevernes version af, hvordan skolelivet ser ud, når man går i skole med ADHD.

Oplægget ABC ADHD handler om de måder elever, der er tildelt en ADHD-diagnose, ser sig selv på; hvordan de ligner og er forskellige fra andre, og hvordan alt fra skoleskift til lektielæsning kan være både godt og skidt og svært og nemt. Om hvordan forhandlinger om det at være elev og om det at være normal tager sig ud for en særligt markeret gruppe. Publikum får blik for, at de selvfølgeligheder, vi har i forhold til elever med ADHD, ikke er så selvfølgelige endda - og endda kan ses på mange andre måder.