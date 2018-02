I løbet af få år er »algoritmer« gået fra et obskurt datalogisk emne til et centralt begreb i diskussioner om nyhedsformidling, detailhandel, lovgivning, overvågning og andre aspekter af det digitale samfund. Forståelsen for, hvad algoritmer er, har dog ikke helt holdt trit med deres udbredelse.



Jeg vil prøve at give en forudsætningsløs indføring i algoritmer med mange eksemper: Googles søgemaskine, Facebooks personalisering, gps’ens ruteplanlægning, maskinoversættelse, ansigtsgenkendelse, osv. Formålet er at være bedre klædt på til at tale om den effekt, algoritmer kan have på samfundet og den enkelte.



Thore forsker i algoritmer ved IT Universitet, Lunds Universitet og forskningscenteret BARC (Basic Algorithms Research, Copenhagen) og er prisbelønnet formidler.