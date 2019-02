Angst hos børn og unge: Hvordan løser vi et samfundsproblem?

Hvad skal vi gøre for at reducere de negative følgevirkninger, angst i barndommen har for både barnet, den unge, familien og øvrige medspillere i samfundet? I oplægget vil vi tage fat på, hvad der skal til.

For det første skal vi tale samme sprog. For det andet skal vi vide nok om angst for at forstå dets negative følgevirkninger. For det tredje skal vi lære at spotte angsten, når vi møder den i hverdagen.

For det fjerde skal vi tilbyde korrekt intervention, så børn og unge med angst får den nødvendige hjælp til at komme af med deres vanskeligheder.

I oplægget vil vi tale om, hvordan vi kan forholde os til hvert af disse områder. Oplægget tager udgangspunkt i international forskning, der gøres praksisnær med hverdagseksempler.

Vi præsenterer også forebyggelsestiltag udviklet ved Center for Angst på Institut for Psykologi.