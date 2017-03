Bag om studenteroprøret. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975

Parolens fortsættelse var ”Medbestemmelse nu”. Den signalerede, at studenterne stod parat til at tage over efter professorerne. I eftertidens fortælling er modsætningerne nemme at få øje på: Ved at fokusere på modsætningen mellem tradition og fornyelse lægges hele æren for initiativ og fornyelse på studenternes brogede skuldre. Det tager imidlertid ikke højde for, at der allerede i 1950’erne og 1960’erne var kritik af universiteterne, og at også politikere og centrale embedsmænd ønskede nye rammer for universiteterne.

