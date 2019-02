Besættelsestiden som erindringspolitisk kampplads

Erindringspolitik er et spørgsmål om; hvem der vil have hvem til at huske - eller glemme - hvad og hvorfor? Dette spørgsmål forekommer endnu vigtigere i disse fake news tider, da historiekulturen selvsagt er under massivt pres, når faktuel information er en mangelvare i en ellers informationsrig verden.

Erindringspolitik er et våben, som kan (mis)bruges i politik, da argumenter ofte opfattes som mere valide, hvis de fremføres ud fra et historisk perspektiv. Jeg belyser hvordan erindringspolitiske kampe har skabt paradigmeskift i den danske historiekultur om besættelsestiden. Disse paradigmeskift og mytedrab belyses gennem de skelsættende historievidenskabelige opgør med de herskende kollektive fortællinger om danskernes rolle under besættelsestiden, fra befrielsen til nu. Foredraget stiller spørgsmålstegn til, om hvorvidt historiekulturen fordrer en mindekultur eller en påmindekultur. Dertil vil jeg fortælle om forholdet mellem individets erindring og samfundets historieopfattelse fra et erindringsteoretisk perspektiv. Slutteligt er jeg åben for debat om, eksempelvis hvordan individets erindring og samfundets historiekultur udfordres af de nye vilkår i den nuværende digitaliserede opmærksomhedsøkonomi.