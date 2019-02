Hvad kan hvidblodede antarktiske isfisk lære os om sygdomme i nethinden?

Antarktis er det koldeste, tørreste og mest forblæste kontinent i verden. De fleste kender til nogle af de ikoniske dyr, der bebor kysterne omkring dette ugæstfri kontinent: Pingviner, sæler og hvaler. Men dybere nede under havoverfladen findes en anden type dyr, som er mindre kendte, men mindst lige så specielle: Isfiskene!

Disse fisk, der kan blive næsten lige så store som vores velkendte torsk, afviger fra alle andre hvirveldyr, vi kender til. Isfisk mangler nemlig det røde iltbærende pigment, hæmoglobin, i deres blod. Derfor er deres blod mælkehvidt og kun i stand til binde og transportere mindre end 10% af den ilt, normalt blod er i stand til. Det gør isfiskene til det perfekte dyr at undersøge for at forstå, hvordan organismer kan klare sig med en stærkt forringet evne til at bringe livsnødvendig ilt ud til kroppens væv. Øjets nethinde er et af vores mest iltkrævende væv, og i 2018 tog jeg til Antarktis for at undersøge, hvordan isfisk kan klare at forsyne deres øje med ilt uden hæmoglobin i blodet. Det kan nemlig potentielt lære os at bekæmpe en række sygdomme i den menneskelige nethinde.

Foredraget vil handle om feltopholdet i Antarktis og om, hvordan vi kan blive klogere på menneskelige sygdomme ved at studere dyr med særlige tilpasninger for eksempel de fascinerende isfisk.