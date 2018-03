Blødersygdomme – derfor størkner blodet ikke

Foredraget handler om baggrunden for den genetiske blødersygdom, hemofili, og mekanismen bag, at den manifesterer sig hos nogle individer, mens andre formår at leve et normalt liv. Centralt for denne manifestation er proteiner, der skal spille sammen for i en hårfin balance at få blodet til at størkne på den helt rigtige måde, så det hverken resulterer i blødning eller blodpropper.