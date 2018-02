Borgerløn: En progressiv drøm med mareridtspotentialer?

Borgerlønnen hviler på en række betragtninger om frihed og retfærdighed, men den nuværende fremdrift skyldes også argumenter om borgerløn som problemløsningsredskab i forhold til ulighed, marginalisering på arbejdsmarkedet og grøn omstilling.

Dette foredrag vil dykke kritisk ned i disse diskussioner og diskutere finansering, arbejdsmarkedsrelationer og folkelig opbakning. Vi vil se, at det er for nemt med automatreaktioner om, at borgerløn slet ikke kan finansieres, at den blot vil øge uligheden, og at den aldrig vil vinde bred opbakning.

Omvendt har borgerlønnen væsentlige svagheder på alle disse områder, og det vil være svært at realisere en borgerløn, der skal indløse alle de mest vidtløftige ambitioner.