C-vitamins betydning for sundhed og sygdom

C-vitamin er en af kroppens vigtigste antioxidanter og er involveret i en lang række kropslige processer som fx opbygningen af kollagen, stimulation af immunforsvaret og neurotransmission. C-vitamin anses af nogen for have utallige gunstige virkninger på helbredet, mens andre vurderer, at de fleste får tilstrækkelig gennem kosten, og stoffet reelt derfor er uden betydning for sygdomsrisiko.

Foredraget beskriver kort C-vitamins historie, opdagelse og basale virkningsmekanisme og fokuserer derefter på stoffets mange biologiske funktioner. Man kommer også ind på den nyeste forskning omkring C-vitamins betydning for hjernens udvikling i foster og nyfødt, C-vitamins betydning for hjertekarsygdom og C-vitamin i kræftbehandling. Desuden diskuteres relevansen af kosttilskud overfor en varieret kost, og hvordan et sundt dagligt indtag kan defineres.