Carl Nielsen som europæisk komponist

Jeg vil fortælle, hvordan vi i vores forskning griber spørgsmålet om Nielsen som europæisk komponist an. Allerede hans opvækst på Fyn for 150 år siden viser, at egnen omkring Odense var et sted, hvor dansk og tysk var tilstede i nærmiljøet.

Musikkulturen, han bliver uddannet i, er en fælles nordeuropæisk kultur, og regimentsmusikkens opgaver og repertoire i Odense er et eksempel på det. Foredraget vil vise, hvordan Carl Nielsen tager del i de store europæiske strømninger symbolisme, vitalisme og modernisme.

Foredraget tager udgangpunkt i vores forskningsprojekt på Københavns Universitet, hvor vi arbejder på en ny, stor samlet fremstilling af Carl Nielsen som musiker, komponist og kulturpersonlighed. Bogen vil være færdig i 2022.