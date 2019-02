Da Dannebrog faldt ned: Danskhed i middelalderens og nutidens lys

I 2019 fejrer vi fortællingen om, at Dannebrog faldt ned fra Himmelen for 800 år siden. Hvad skal vi stille op med denne fortælling i dag i en verden delt mellem nationalister og internationalister? Foredraget søger en mellemvej, hvor nationalfølelse er værdifuld samtidig med, at den store verden ikke er en trussel, men en gevinst.

Selv om det er først flere hundrede år efter 1219, at historien om Dannebrog opstod, er 1219 en betydningsfuld dato i dansk historie. Det danske rige var nået til Estland, og Danmark var blevet en stormagt i Europa. I løbet af få år skrumpede riget ind, og kongens fangenskab var det første skridt i rigets opløsning. Alligevel overlevede Danmark, og i 1800-tallet betød en nationalromantisk bølge, at alt fra dansk middelalder blev fremhævet som glorværdig. Som indvandrer til Danmark fra USA har jeg fra begyndelsen været opmærksom på ironien i, at jeg forlod et land med en meget stærk selvbevidsthed og kom til et land med en lignende stærk selvbevidsthed og nationalfølelse. Jeg har ofte spurgt mig selv som historiker og borger i det nye land, hvorfra denne selvopfattelse kommer. Danmark er trods alt et lille land, og hele befolkningen kunne næsten forsvinde, hvis den blev placeret midt i storbyen Los Angeles. Men danskere har siden 1100-tallet set sig selv som enestående i verden, og foredraget vil handle om denne fejring af det nationale midt i utallige nederlag. Jeg vil spørge, hvordan den nationale bevidsthed skaber en stærk kultur, og hvordan denne opfattelse kan være et problem.