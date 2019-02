Da Nildeltaet lå på tværs af Jylland

Også dengang ændrede klimaet sig og medførte, at havet til tider steg og til andre tider sank. I kolde perioder sank havniveauet, da der blev bundet vand i ismasserne ved polerne. I varme perioder smeltede isen, og havet steg. På grund af disse ændringer i havspejlet rykkede kystlinjen frem og tilbage flere gange i perioden fra 23 millioner til 15 millioner år før nu (i Miocæn tid). Jordlagene fra den tid viser, hvor stor floden var, og at der var tidevand og perioder med kraftige storme i fortidens Nordsø. Foredraget handler om, hvordan geologer detaljeret kan rekonstruere landskabet langt tilbage i tiden ved at studere jordlagene og ved at finde fossile planter og dyr.