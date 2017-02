Dagtilbud i forandring

Den gode nyhed er, at dagtilbud kan gøre en forskel for alle børn. Den dårlige nyhed er, at det ofte ikke sker. Spørgsmål der tages op i foredraget er: Hvorfor er det sådan? Hvad kan forandres? Hvilke erfaringer kan hentes fra de ’gode eksempler’?

International forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet kan skabe forandringer – vende udviklingen i retning af, at alle børn får lige muligheder for at udvikle sig personligt, socialt og emotionelt. Danske dagtilbud og kommuner har længe arbejdet på at forandre dagtilbudspædagogikken, så den fremmer alle børns muligheder gennem leg-og læringsaktiviteter, der styrker alle børns tro på sig selv i fællesskabet.

Lad os undersøge nærmere, hvad der karakteriserer dagtilbud og kommuner, der får det til at lykkes at forandre praksisser til gavn for alle børn.

Foredraget henvender sig til alle, pædagoger, dagplejere, ledere, kommuner og politikere med interesse for at sikre alle samfundets børn de bedste muligheder fra tidligste alder.