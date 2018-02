Dannelse: Empatisk samarbejde eller fremmedgørende underkastelse?

Foredraget tager udgangspunkt i bogen 'En verden til forskel. Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske' fra 2016, der er udgivet af Klim.

Nadja tager i sit oplæg udgangspunkt i beskrivelsen af et feltstudie, som hun foretog hos et oprindeligt folk på en lille polynesisk ø i Stillehavet. Hun viser kontrasten mellem på den ene side livet i vores forjagede og splittede vækst og konkurrencesamfund, hvor det tilsyneladende gælder alles kamp mod alle for at sikre overlevelsen. Og på den anden side tilværelsen hos et oprindeligt folk, hvor alle er uløseligt forbundet med fællesskabet og den omgivende natur – og hvor netop det sikrer alles overlevelse.