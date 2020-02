Dansk sproghistorie som læringsredskab

Hvem husker ikke pinen ved at skrive diktat i skolen? Mange fejl? Få fejl? Det er næsten lige meget! At stave på dansk er og bliver udfordrende, fordi dansk ikke har et en-til-en-forhold mellem skrift og udtale. Flere århundreders sprogforandring har fjernet – og fjerner til stadighed – det forandringsparate talesprog fra det mere konservative skriftsprog.

I mit foredrag vil jeg:

varme op med en kort diktat

nævne nogle hyppige kilder til skrift-/talesprogsuoverensstemmelser og forklare deres sproghistoriske baggrund

kort opridse nogle af de vigtigste danske sprogforandringer gennem tiden

fortælle om ny amerikansk forskning, der viser, at viden om et sprogs historie kan gavne skriftsprogsindlæringen, samt indvie tilhørerne i en række aktuelle planer om at udføre lignende forsøg i danske skoler.

Gennem foredraget vil jeg løbende gøre brug af interaktive øvelser. Tilhørerne må meget gerne medbringe eller have adgang til computer, tablet, smartphone eller lign. under foredraget, da deltagelse i visse af de interaktive øvelser kræver adgang til internettet.