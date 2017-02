Data-dreven forretningsudvikling

I denne workshop skal vi undersøge, hvordan du forbereder et ordentligt beslutningsgrundlag for datadreven vækst og efterfølgende implementering i din organisation og på markedet, samt hvordan du reducerer kløften mellem planlægning og implementering. Ansvaret for dette er meningsfuldt placeret i strategi- og forretningsudviklingsfunktioner i den moderne virksomhed.

Hvad er det de sande strategi- og forretningsudviklere går og laver? Hvem er de, og hvordan er de organiseret? Hvorfor kan deres samlede aktiviteter være en kilde til vedvarende konkurrencemæssige fordele? Workshoppen forudsætter at du/I har forberedt jer med det gratis benchmark værktøj DataProfit, der afdækker de 9 vigtige kompetencer for at lykkedes med datadreven forretningsudvikling. Se http://blog.cbs.dk/bigdata/dataprofit/ Efter workshoppen er du bedre rustet til at besvare følgende spørgsmål: Er din organisation klar til at løfte datadrevne vækstmuligheder?

Har dine medarbejdere/projektgrupper/teams de nødvendige kompetencer?

Er din virksomhed rustet til at få en datadrevet satsning succesfuldt implementeret?