De ensomme unge på de videregående uddannelser

Mennesket er et socialt væsen, så når vi føler os ensomme, påvirkes både krop og sind. De to mest ensomme grupper i samfundet er de unge og de ældre. Det kan vi blandt andet se på de videregående uddannelser, hvor ensomhed er en af de mest afgørende årsager til at studerende dropper ud.

Foredraget vil handle om ensomhed blandt danske unge, blandt andet

- hvor udbredt er ensomhed?

- hvorfor bliver vi ensomme?

- og kan vi gøre noget for at mindske ensomheden?

Foredraget vil handle om, hvor normalt, og samtidigt hvor problematisk, ensomhed er. Ensomhed er ikke bare den enkeltes problem, men i høj grad også et fælles problem. Men en stor og fortsat uløst udfordring er, hvordan vi håndterer det.