Demokrati og diktatur: Hvad betyder det, og har det nogen betydning?

Vi har alle en idé om, hvad demokrati er. Og selvom vi måske ikke er helt tilfredse med alle aspekter af vores demokrati, så er langt de fleste af os dog ikke i tvivl om, at vi foretrækker det frem for at leve i et diktatur.

Men hvad betyder demokrati egentligt? Hvilke krav skal et lands politiske system leve op til for, at vi vil beskrive det som demokratisk? Og hvad har det egentlig af betydning for én som borger, om man lever i et land, der lever op til disse krav?

Dette foredrag ser nærmere på fænomenerne demokrati og diktatur samt den store variation, der findes inden for disse to brede grupper af lande. Foredraget vil i forlængelse heraf forsøge at udfordre deltagernes forståelse af, hvilke af verdens lande der er demokratiske. Til sidst vil foredraget forsøge at besvare spørgsmålet, om det rent faktisk er bedre at leve i et demokrati end i et diktatur.