Inden for nær fremtid vil menneskeheden have brugt de fleste fossile energireserver, og dette skaber en enorm samfundsmæssig udfordring. I dag kommer ca. 15 pct. af vores energi fra alternative energikilder som sollys, vind og vandkraft, men denne andel er langt fra nok til at dække det samlede energibehov.

Vi har brug for en mere effektiv måde at producere energi på, som ikke udleder CO2 samt at omlægge vores nuværende industri til en mere bæredygtig og grøn industri, så vi undgår yderligere forværring af klimakrisen.

Pilen peger på alger. Projekt 'Den Grønne Revolution' handler om, hvordan man kan bruge mikroorganismer som produktionsorganismer til at producere elektricitet og varme, næsten uden de udleder CO2 til atmosfæren. Alger har potentialet til at indgå i flere industrielle processer, som bruges inden for eksempelvis rensning af spildevand, produktion af medicin imod kræft, fødevareproduktion, produktion af 'grøn energi' i form af bioethanol og mange flere.

Oplægget består af fire cases hver af 15-20 min. Cases kunne være: 1) Kræftmedicin i alger 2) Superalger redder klimaet 3) Algebenzin og spildevandsrensning 4) Mikroalger som fiskefoder. Cases aftales inden foredrag.