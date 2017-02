Den kunstige lunge

Foredraget belyser udviklingen af en reagensglasmetode, som kan genskabe og simulere lungens overflade. Metoden kan bruges til at teste, om partikler er giftige at indånde, uden at bruge forsøgsdyr.

Det er almindelig kendt, at vore lunger har en enorm overflade, men at de også er dækket af væske, er mindre kendt. Denne væske virker som sæbe: de samme egenskaber som gør, at man kan vaske madrester af beskidte tallerkener, gør, at lungerne ikke kollapser, hver gang vi ånder ud. Sæben sænker væskens overfladespænding. Når man vasker op, gør dette, at vandet nemmere kan fugte overfladen af kopper og tallerkner og derved komme ned til snavs og madrester. I lungerne virker den lave overfladespænding sådan, at alveolerne ikke kollapser, når væskeoverfladerne kommer tættere på hinanden. I lungerne kaldes opvaskemidlet lungesurfaktant.