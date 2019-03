Den nye trend i ledelse og kompetenceudvikling: Erfaringsbaseret transformativ læring

I eventyret ligger fortryllelsen i giverens kys. Er det heksen der kysser, bliver forvandlingen menneskelig deprivation. Er det prinsessen eller prinsen får forvandlingen skabende kraft med vækst for mennesker og omgivelser til følge. Hvis ingen kysser, sker der ingenting.

Hvad er det for potentiale, der ligger i den erfaringsbaserede transformative læringstænkning? Hvilke barrierer og muligheder er der for at få dens skabende kraft og forvandlende virkninger i spil? Hvilke erfaringer fra ledelsesfeltet kan illustrere den konkrete betydning af at følge den nye trend, og hvad har det med forskning at gøre?

Baggrunden for de svar der gives og de spørgsmål der lægges op til at drøfte er tre forskningsartikler og et igangværende forsknings-og udviklingsprojekt om emnet.

Foto: Shutterstock