Den strafferetlige regulering af æresrelaterede forbrydelser

Temaet for foredraget er æresrelateret lovgivning. En æresrelateret forbrydelse vedrører en situation, hvor en eller flere personer mener, at deres ære er blevet krænket eller er i fare for at blive krænket, og derfor begår en forbrydelse mod 'krænkeren' i et forsøg på at genoprette eller opretholde den mistede eller truede ære.

Foredraget handler om tre specifikke bestemmelser i straffeloven, som i den politiske og offentlige debat er blevet betegnet som æresrelaterede. Den kategori af forbrydelser består af bestemmelser om kvindelig omskæring, tvangsægteskaber og tvang i forbindelse med ansigtstildækning.

Foredraget handler om, hvorfor netop disse bestemmelser blev vedtaget, hvordan de har fungeret, og hvorvidt der er udfordringer forbundet med dels at lovgive om dette område og dels udfordringer med at lovgive på denne specifikke måde.