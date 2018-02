Den symbolske sandhed: Mytiske narrativer, der er med til at forme vores liv i det danske samfund

Mytiske narrativer er i den forstand med til at underbygge kulturens videnskabelige forklaringer, samfundets etik, trossystemer og psykologiske fortolkninger af os selv og hinanden. Foredraget handler om en dybere forståelse af de mytiske narrative, vi møder i den danske kultur: Alt fra gamle udtryk som 'der er ingen ko på isen' til udsagn som 'for lidt protein er farligt'.

Jeg bruger min forskning i filosofisk antropologi som indgangsvinkel til en analyse af danske mytiske narrativer og deres forskellige funktioner i vores moderne verden.

Min forskningsteori handler om de historier, vi vokser op med. Begrebet mytiske narrativer har sit udgangspunkt i Joseph Campbells teori om mytologiske funktioner. Myter fungerer således, at de lærer mennesker om den menneskelige natur, om videnskabelige verdensforklaringer, om trossystemer og normer i samfundet og om det metafysiske: Det, der ligger hinsides dagligdagens forstand.

Jeg bruger ordet ’narrativ’ til at stå for den fortællende proces. Hvis noget er fortællende – hvis der er tale om en proces, som lærer, influerer, informerer eller inspirerer – indenfor ét af de fire områder, så fungerer det således som mytisk narrativ.

Narrativer, som fungere ved at lære os, hvad det vil sige at være menneske, er grundlæggende for alle kulturer. Ofte findes disse i form af performative narrativer – altså ritualer – og er tilknyttet begivenheder, som er fælles for os alle: Fødsel, sex, død, og mad. Funktionen af sociologiske narrativer fungerer derimod ved at lære os, hvad der er normal og sandt i vores samfund.

Borgerrettigheder og frihed som individ er højt vurderet her, men Danmark er også en meget homogen nation med en stærk kollektivistisk mentalitet, og formen af vores ritualer er påvirket af den mentalitet. Det er min fortolkning, at de narrativer, som vikler sig ind i ens identitet, er dannende for ens livsform og verdensbillede – i visse tilfælde vil det endda påvirke individet på det metafysiske niveau.