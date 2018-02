Det gode liv - hvad kan vi lære af japanerne og omvendt?

Spørgsmålet - om vi lever for at arbejde eller arbejder for at leve - er oppe i tiden både i Danmark og Japan. Og vi kan lære meget af hinanden om det gode (arbejds-)liv. Danmark eksporterer rigtigt mange varer til Japan. Vores kongehus, H. C. Andersen, vikingerne og dansk design har et godt image. Senest er 'arbejdsglæde' et af de danske fænomener, som japanerne interesserer sig for. Japanske virksomheder kæmper selv med nye reformer for at begrænse 'karoshi' - død ved overarbejde. De ønsker også flere kvinder på arbejdsmarkedet – men hvordan? Foredraget bygger på erfaringer fra danske virksomheder i Tokyo og har fokus på forskelle og ligheder i de to kulturer.