Det moderne arbejdslivs ekstreme krav – Hvorfor og hvordan lever vi med dem?

Det normale spejles tydeligt i det ekstreme. Således er oplægget er en empirisk præsentation af det ekstreme moderne arbejdsliv. Det giver en indsigt i arbejdslivet blandt højt profilerede management konsulenter, blandt hvem det er normalt at arbejde 70 timer om ugen. Hvilke logikker og kræfter driver dem? Hvad motiverer dem? Hvordan giver det ekstreme arbejdsliv mening?

Oplægget er funderet i et forskningsprojekt om det moderne arbejdsliv og er særligt relevant for ledere og medarbejdere, der lever med et moderne arbejdsliv, hvor der konstant stilles høje krav om: Karriereudvikling, selvudvikling og faglig udvikling.

Oplægget holdes af Line Kirkegaard, adjunkt, Ph.d. på Absalon og mangeårig underviser på Masteruddannelserne på CBS. Hun har blandt andet publiceret forskning om ledelse i det moderne arbejdsliv.